لتجارة الآثار.. 3 أشخاص يخطفون طفلا ويطلبون فدية مليونيّ جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة إختطاف طالب ومطالبة والده بفدية 2 مليون جنيه نظير إطلاق سراحه وضبط مرتكبى الواقعة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من "عامل - مقيم بدائرة المركز" بقيام مجهولين بإصطحاب نجل شقيقه "طالب - 19 سنة" من أمام مسكنه بذات الناحية، وتلقى والده عامل سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات وآثار" إتصالا من هاتف "نجله المختطف" يتضمن طلب دفع مبلغ 2 مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه، وأضاف المُبلغ بإتهامه 3 أشخاص مُقيمين بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم ووالده على تجارة الآثار.

















تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاعي الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين، وأمكن ضبط أربعة منهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه على تجارة الآثار.





كما تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجار تكثيف الجهود لضبط الهاربين.



