AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لتجارة الآثار.. 3 أشخاص يخطفون طفلا ويطلبون فدية مليونيّ جنيه

الخميس 05/مارس/2020 - 01:14 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة إختطاف طالب ومطالبة والده بفدية 2 مليون جنيه نظير إطلاق سراحه وضبط مرتكبى الواقعة.
 
البداية عندما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من "عامل - مقيم بدائرة المركز" بقيام مجهولين بإصطحاب نجل شقيقه "طالب - 19 سنة" من أمام مسكنه بذات الناحية، وتلقى والده عامل سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات وآثار" إتصالا من هاتف "نجله المختطف" يتضمن طلب دفع مبلغ 2 مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه، وأضاف المُبلغ بإتهامه 3 أشخاص مُقيمين بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم ووالده على تجارة الآثار.




تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاعي الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين، وأمكن ضبط أربعة منهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه على تجارة الآثار.

كما تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجار تكثيف الجهود لضبط الهاربين. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مطاردة فى جبال أسيوط .. ضبط 3 من المتهمين باختطاف شخص وطلب فدية

الأمن يحرر طفلا مختطفا في الإسكندرية ويضبط الجناة

بينهم طالبة بالاعدادية .. الأمن العام يضبط عصابة خطفت طفلا وطلبت فدية من أهله بـ الفيوم

الداخلية تعلن تفاصيل تحرير طفل مختطف في بورسعيد.. العصابة ساومت والده على 2 مليون جنيه

تحرير طفل خطفه سائق بالقليوبية وطلب فدية مليون جنيه

الأمن يضبط المتهم باختطاف طفل فى القليوبية

ترشيحاتنا

هل يقع طلاق الحائض؟

موجة أمطار ورياح عنيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. فيديو

جمهور هيدي كرم يسخرون من إطلالة الملاية اللف.. شاهد

أول خسائر كورونا.. شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها

تحذير قوي من فاروق جعفر للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

عماد متعب: كنت كابتن الأهلي على الورق فقط.. وإكرامي اتخذ القرار الصحيح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من افتتاح رئيس الوزراء أعمال تطوير هرم زوسر

بـ الشراشيب.. ابنة صلاح عبدالله تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

من لمور لـ موريتانيا.. حكايات أرض الرجال السمر في شمال أفريقيا