الكشف على أكثر من 112 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة في الغربية

اعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أنه تم توقيع الكشف الطبى على 112 ألفا و690 سيدة فى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتى انطلقت بالمحافظة منذ 20 فبراير 2020، وتهدف إلى الكشف المبكر للأمراض غير السارية وأورام الثدي والصحة الإنجابية وأمراض السكر وضغط الدم والسمنة.
وأوضح جميع الوحدات الصحية الأولية والمستشفيات قد تم تجهيزها وإمدادها بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بالمباردة لإستقبال جميع النساء المصريات من سن ١٨ سنة والشرط الوحيد لتلقي الخدمة هو توافر بطاقة الرقم القومي ، وتقدم الحملة جميع خدماتها بالمجان من حيث الكشف والتحاليل والعلاج ومواعيد الحملة طوال أيام الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية وتستمر لمدة شهرين.
ومن جهته؛ أشار وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى مشاركة ٣٣٥ فرقة طبية ، بحيث تتكون الفرقة من طبيبة وأخصائية تمريض ورائدة صحية تقدم التوعية للسيدات لأهمية دور الحملة ومدخلة بيانات تم تدريبهم جميعًا من قبل الوزارة ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلي مستشفي المنشاوي والمحلة العام وسمنود وكفر الزيات العام وزفتي العام.