AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكشف على أكثر من 112 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة في الغربية

الخميس 05/مارس/2020 - 01:12 م
مبادرة دعم صحة المرأة
مبادرة دعم صحة المرأة
Advertisements
احمد علي
اعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أنه تم توقيع الكشف الطبى على 112 ألفا و690 سيدة فى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتى انطلقت بالمحافظة منذ 20 فبراير 2020، وتهدف إلى الكشف المبكر للأمراض غير السارية وأورام الثدي والصحة الإنجابية وأمراض السكر وضغط الدم والسمنة.

وأوضح جميع الوحدات الصحية الأولية والمستشفيات قد تم تجهيزها وإمدادها بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بالمباردة لإستقبال جميع النساء المصريات من سن ١٨ سنة والشرط الوحيد لتلقي الخدمة هو توافر بطاقة الرقم القومي ، وتقدم الحملة جميع خدماتها بالمجان من حيث الكشف والتحاليل والعلاج ومواعيد الحملة طوال أيام الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية وتستمر لمدة شهرين.

ومن جهته؛ أشار وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى مشاركة ٣٣٥ فرقة  طبية ، بحيث تتكون الفرقة من طبيبة وأخصائية تمريض  ورائدة صحية تقدم التوعية للسيدات لأهمية دور الحملة ومدخلة بيانات تم تدريبهم جميعًا من قبل الوزارة ويتم تحويل الحالات  الإيجابية إلي مستشفي المنشاوي والمحلة العام وسمنود وكفر الزيات العام وزفتي العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء مبادرة صحة المرأة بمستشفيات الغربية .. غدا

وكيل صحة الغربية يدشن مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن الأمراض

صحة الغربية تعلن دعم مستشفياتها بـ50 ماكينة غسيل كلوي

تداول 573 شاحنة و118 سيارة بموانئ البحر الأحمر

باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو

وزير الرى ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض زهور الربيع في القناطر.. صور

ترشيحاتنا

تريند الفن.. فضائح ياسمين عبد العزيز وخالد عليش.. بوس وأحضان شيرين لـ حسام حبيب بعد الحبس

الترجي التونسي: نرفض عقوبات الكاف بسبب حكم مباراة الزمالك

تحرك عاجل من البرلمان بشأن عودة المصريين إلى الكويت

رغم دخوله الحجر الصحي.. شاب بريطاني يروي تفاصيل إصابته بكورونا..صور

شاهد.. رانيا منصور وسط ثلوج لبنان

سويسرا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من افتتاح رئيس الوزراء أعمال تطوير هرم زوسر

بـ الشراشيب.. ابنة صلاح عبدالله تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

من لمور لـ موريتانيا.. حكايات أرض الرجال السمر في شمال أفريقيا