أصحاب مزارع جنوب سيناء يشكون من تأخر التقنين.. ونائب مستقبل وطن يستجوب وزير الزراعة

شكا أصحاب مزارع طور سيناء من تأخر إجراءات التقنين لمزارعهم رغم سداد جميع رسوم المعاينة والأوراق المطلوبة وانتقدوا تباطؤ الإجراءات.

وقال جمعة حسين أحد أصحاب المزارع بطور سيناء إن أصحاب المزارع نحتوا في الصخر وبذلوا الجهد والعرق من اجل استصلاح الأراضي وزراعتها لتتحول الصحراء الجرداء للون الأخضر.





وانتقد سليمان عواد أحد أصحاب المزارع التباطؤ في تقنين أوضاع المزارعين الذين تحملوا تكاليف باهظة من أجل الزراعة بدون أي دعم من الحكومة مشيرا إلى أن الزراعة أكثر الأنشطة التي توطن البشر وتربطهم بسيناء.





ومن جانبه قال النائب عطية موسي نائب دائرة شرم الشيخ لحزب مستقبل وطن إنه تقدم بسؤال برلماني لوزير الزراعة لتأخر تقنين أوضاع الأراضي الزراعية رغم أن المزارعين سددوا رسوم المعاينة وتقدموا بكل ما طلب منهم من خرائط وإثبات جنسية وجميع الأوراق المطلوبة

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