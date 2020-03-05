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تفريغ 7014 طن رخام و 4651 طن حديد وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس 05/مارس/2020 - 01:19 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة PRINCE JOY التي ترفع علم بليز ويبلغ طولها 101 متر والغاطس 7 مترا وذلك لتفريغ 7041 طن رخام بالميناء.

كما استقبل أيضا  السفينة BURHAN DIZMAN التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 121 مترا  والغاطس 6.7 مترا وذلك لتفريغ 4651 طن حديد بالميناء. 

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم  19 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد مغادرة 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن  المنتظر دخول سفينتين.  

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن. 

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات  الشحن والتفريغ  على الأرصفة .
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