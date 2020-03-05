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ثقافة

وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور

الخميس 05/مارس/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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علاء المنياوي

قام د.عاصم الجزار وزير الإسكان بجولة في هرم زوسر المدرج في سقارة اليوم الخميس،وكان بصحبته د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.


جولة الجزار جاءت علي هامش افتتاح الهرم بعد إنتهاء مشروع ترميمه وتطويره،حيث حرص علي التجول في الممرات المختلفة والصعبة للهرم كما دخل الي حجرة التابوت،واستمع من وزيري لشرح عن تاريخه وتفاصيل ترميمه.


وخلال الجولة التي رصدتها كاميرا موقع صدي البلد قال الجزار: ننحني اجلالا للمعماري القديم في العمل العظيم الذي قام به في هرم زوسر،وهذا لا يحتاج راي شخص مثلي.


وتابعما قام به المجلس الأعلي للآثار عمل عظيم من ترميم للهرم وإعداده للزيارات،وهو عمل جليل واحترافي لانه يصعب تحديد أي مكان تم فيه الترميم وما إذا كانت هناك تدخلات بشرية حديثة أم أن وضع الهرم علي ما هو عليه منذ القدم.

واضاف: وما تم في سقف غرفة التابوت من ترميم تعامل فني احترافي قوي،وهذا الهرم بعد إعادة افتتاحه سيصبح مزارا نفتخر به جميعا.

وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور
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