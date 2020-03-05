أغاني المهرجانات.. كليبات أثارت الجدل فى 2020.. التفاصيل الكاملة

أثارت اغاني المهرجانات ، أزمة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد غناء كل من الفنان حسن شاكوش، وعمر كمال لمهرجان "بنت الجيران" في استاد القاهرة الدولي، الأمر الذي أثار الهجوم ضد اغاني المهرجانات ، ومطالبة الفنان هاني شاكر باتخاذ قرارات حاسمة حول الأمر، حتى قام بإصدار قرار بمنع أغاني المهرجانات، وكان هنالك العديد من اغاني المهرجانات التي أثارت الجدل في عام 2020، نستعرضها من خلال التقرير التالي:





حققت اغاني مهرجانات 2020 نجاح كبير جدا بالرغم من الهجوم الكبير عليها، وقرر الفنان هاني شاكر وقف هذا النوع من الأغاني بشكل نهائي، الأمر الذي لم يرض الكثيرين، بسبب انتقادهم فكرة المنع التام، مما جعل هاني شاكر يبحث حول فكرة إنشاء "شعبة للأداء الفني" لمطربي المهرجانات ويحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوي" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني.





أغاني حمو بيكا

لاقت أغاني حمو بيكا هجوم كبير جدا بسبب استخدامه العديد من الألفاظ المسيئة في الأغاني التي يقدمها في الأغاني الخاصة به، بجانب تحديه لنقابة المهن الموسيقية وللفنان هاني شاكر أكثر من مرة، وكانت أبرز الأغاني التي قدمها على مدار مشواره الفني مهرجان "رب الكون ميزنا بميزة"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدا وقت طرحه عبر اليوتيوب وجميع وسائل السوشيال ميديا.





أغاني حسن شاكوش

وبالرغم من انتماء حسن شاكوش، لفئة مطربي المهرجانات إلا أن الجمهور ميزه عنهم وتفاعل مع أغانيه بشكل كبير جدًا، بسبب صوته المميز، وأدائه المختلف في الغناء خاصة أنه قدم العديد من الأغاني الطربية لنجوم كبار بصوت جيد، أعجب الكثيرين مما جعلهم يدافعون عنه وعن موهبته المختلفة، كما أن اعماله قد حصدت ملايين المشاهدات وكان أبرزها مهرجان بنت الجيران.









بنت الجيران





حقق مهرجان بنت الجيران نجاح كبير جدا على مستوى الشارع المصري والعالمي ايضا، حيث استمع لها المصريين والأجانب، وأثارت هذه الأغنية جدلا واسعا حولها بسبب سرقة اللحن من أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، بجانب الأزمة التي أثارتها الأغنية بعد غنائها في استاد القاهرة الدولي، بينما حققت الأغنية أكثر من 161 مليون مشاهدة على القناة الرسمية الخاصة بحسن شاكوش على موقع "اليوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية :"سكر محلي محطوت علي كريمة .. كعبك محني والعود عليه القيمة .. و تجيني تلاقيني لسه بخيري .. مش هتبقي لغيري

ايوة انا غيري مفيش ... بنت الجيران شغلالي انا عنيا ... وانا في المكان في خلق حواليا .. مش عايز حد ياخد بالو من اللي انا فيه .. شوفت القمر سهرني لياليا .. وهموت عليكي ربي العالم بيا .. سيبي شباكك مفتوح ليه تقفليه .. بهوايا انتي قاعدة معايا .. عنيكي ليا مرايه ياجمال مراية العين .. خليكي لو هتمشي هناديكي ... انتي ليا انا ليكي احنا الاتنين قاطعين .. تسيبيني اكرة حياتي وسنيني .. هتوه ومش هلاقيني واشرب خمور وحشيش .. وتجيني تلاقيني لسه بخيري .. مش هتبقي لغيري ايوة انا غيري مفيش .. سكر محلي محطوت علي كريمة .. كعبك محني والعود عليه القيمة .. عليكي بصة تخلي العاقل مجنون .. دوبتي قلبي بخطوة من رجلك .. سحبتي روحي سابتني وراحتلك".





مهرجان بنت الجيران كلمات مصطفى حدوته، وألحان إسلام ساسو، وتوزيع ‏موسيقي: يوسف أوشا، وألحان الأغنية الأصلية للملحن مدين، الذي سامحهم بعدما اعتذروا له عن سرقة لحن أغنية حماقي منه.









عود البطل

طرح كل من حسن شاكوش، وعمر كمال مهرجان جديد بعنوان "عود البطل" وذلك بعد قرار هاني شاكر بوقفهم عن الغناء، وحقق المهرجان نجاحا كبيرا جدًا، بالرغم من اتهامهم بسرقته.





قال كل من الشاعر والملحن نادر سعيد، والمطرب مصطفى عصام أن مهرجان "عود البطل "مسروق من المهرجان الذي قاما بطرحه بعنوان "خطفتيني".

وقال مصطفى، في تصريحات صحفية له:" نادر كاتب الكلام وباعته من شهر 11 وعلى آخر شهر 11 كان لحنه وبدأنا في توزيع الأغنية على نص 12 .. بعدها سمعنا البرومو بتاع عود البطل الموزع كلمنا قالنا الحقوا اللحن بتاع عود البطل متاخد منكو".

وتابع قائلًا:" "بقينا مش بنام وعايزين نخلص بسرعة بعد كده نزلنا الأغنية .. إحنا منزلينها على اليوتيوب بقالنا 10 أيام وعود البطل نازلة من 3 أيام".





بينما تقول كلمات مهرجان "عود البطل" :شفتك قمر طالع..وأحمر خدود فاقع .. عود البنات عالى..شقلب لى انا حالى .. يرخصلك الغالى..يالى سحرتنى .. عود البطل ملفوف..وانا لسه ياما هشوف .. جايلك وانا مش مكسوف..ما انتى عجتبنى .. واخدانى على الهادى..وجمالها مش عادى .. لما بتيجى قصادى بموت 200 مرة .. محبش غير هيا..وعايزها تعيش ليا .. يا شاغلة افكارى..حسى بأجدارى .. يا أحلى بنات جارى..يا فراوة الحتة .. عاوزك يا بنبونتى..يا صاحبتى وبنتى .. علشان اشوفك انتى..بعمل مليون خطة .. الضحكة دى حكاية..سكر في كوباية



