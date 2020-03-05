محافظ الفيوم يلتقي المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية على بحيرة قارون

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون، للوقوف على المشكلات التى تواجه القطاع السياحى، وبحث أفضل السبل لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة وزيادة فرص الاستثمار، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شوقى مدير عام السياحة بالفيوم.





وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللقاء طرح عدد من المشكلات التى تواجه المسثمرين بالقطاع السياحى مثل سوء حالة الطريق السياحى على ساحل بحيرة قارون، وانقطاع التيار الكهربائى، والمطالبة بإنشاء مكتب للسياحة، ومكتب للبريد بقرية تونس السياحية، وتزويد المناطق السياحية باللوحات الإرشادية للتيسير على الزوار، لافتًا إلى أنه تم أيضًا مناقشة عدد من الإجراءات المتعلقة بالمنافسة والتسويق وتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة الريفية.





وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تـزخر بالعديد من المقومات البيئية والسياحية والأثرية المتفردة التى تؤهلها لأن تكون فى مصاف المحافظات السياحية الكبيرة مثل البحر الأحمر وشرم الشيخ، مشيرًا إلى حرص المحافظة على استغلال هذه المقومات الاستغلال الأمثل لتنشيط حركة السياحة المحلية والخارجية، وزيادة الطاقة الفندقية بالمنشآت السياحية، وتفعيل أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة السفارى وسياحة المؤتمرات، بهدف الارتقاء بالقطاع السياحى باعتباره من القطاعات الحيوية بالفيوم.





كما أكد "الأنصارى" على ضرورة تذليل العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين، لتسهيل حصولهم على جميع التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم على أرض المحافظة، الأمر الذى يسهم فى دفع عجلة التنمية وتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية الدائمة والموسمية لأبناء المحافظة.





ولفت المتحدث الرسمى للمحافظة، أن محافظ الفيوم قد أعلن خلال اللقاء أنه يجرى التنسيق لتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لقرية تونس السياحية، وإعداد فيلم حول فرص الاستثمار السياحى المختلفة بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين جميع العاملين بالقطاع السياحى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والاستغلال الأمثل للمقومات التى تتمتع بها المحافظة.





كما أكد على ضرورة التنسيق بين هيئة تنشيط السياحة بالفيوم والقطاعات المختلفة داخل المحافظة والجهات ذات الصلة خارج المحافظة، للترويج للمعالم السياحية والأثرية، وتنظيم برامج سياحية لتسليط الضوء على ما تمتلكه المحافظة من مقومات متفردة.