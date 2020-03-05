ندوة عن جائزة التميز الحكومي بجامعة بنها.. صور

نظمت جامعة بنها ندوة عن جائزة التميز الحكومي بحضور الدكتور جمال سوسه منسق الجائزة بالجامعة وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وحاضر فى الندوة الدكتور إسلام رجب المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات بمحافظة القليوبية، والذي تحدث عن تجربته الشخصية في الحصول علي جائزة التميز الحكومي لعام 2019 م كافضل ثالث مدير ادارة علي مستوي الجمهورية.





من جانبه قال الدكتور جمال سوسه منسق الجائزة بالجامعة، إن الندوة تأتي في إطار توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة علي تطوير الأداء المؤسسي ونشر ثقافة منظومة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري تحقيقا لرؤية مصر 2030.





وأضافت سامية عبد الحميد في كلمتها أن التقديم للجائزة هذا العام اجباريا وحثت العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة علي التقدم للجائزة.





واستعرضت عبد الحميد خلال الندوة تجربة حصول كلية الزراعة بمشتهر علي شهادة تقدير ووصولها إلى المرحلة النهائية ضمن فئة الكليات علي مستوي الجمهورية في جائزة التميز الحكومي لعام 2019م.