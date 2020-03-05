20 جريحا.. تفاصيل حادث قطار فائق السرعة في فرنسا.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن تفاصيل إصابة 20 جريحا في حادث إنحراف قطار فائق السرعة في فرنسا.





حيث انحرف قطار فائق السرعة عن مساره الخميس في فرنسا خلال رحلة من مدينة ستراسبورج إلى باريس ما أدى إلى إصابة السائق بجروح خطيرة.





وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إس إن سي إف، إن 20 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى.





وقد تمكن سائق القطار بمهارة فائقة من السيطرة على مكابح الطوارئ وأوقف القطار.





القطار الذي انطلق من مدينة كولمار في شرق البلاد كان يسير بسرعة 270 كيلومترا في الساعة عندما خرج عن المسار. وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا للكشف عن أسباب الحادث.







