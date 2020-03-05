إيران: تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس بسبب انتشار فيروس كورونا

أعلنت إيران، اليوم، الخميس، تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لنهاية العام الجاري بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.





وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي - في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - إن سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد عالية، داعيا المواطنين إلى أخذ الأمر على محمل الجد والبقاء في منازلهم.





وأضاف أن السلطات الإيرانية ستتعامل بجد مع كل من يتكتم على إصابته بالفيروس، داعيا المواطنين إلى عدم استغلال عطلة المدارس والقيام بالسفر بين المدن، مؤكدا أن بلاده ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على كل من يكتشف إصابته بالفيروس.





كما أعلنت إيران إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، حيث يشمل القرار إلغاء جميع المنافسات والتمارين، وإغلاق المراكز الرياضية.





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات من جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 107 حالات.







وأفادت الوزارة الإيرانية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن الوزارة سجلت 591 إصابة جديدة مؤكدة و15 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 3513 حالة.







يشار إلى أن فيروس "كورونا" (كوفيد-19) بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



