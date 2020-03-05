بمشاركة 15 متدربا.. رئيس الأعلى للإعلام يشهد ختام الدورة الـ21 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية

شهد اليوم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام،حفل ختام الدورة التدريبية الأساسية الحادية والعشرون للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية والتى نظمها الأعلى لتنظيم الإعلام من التاسع من فبراير الماضى وحتى الخامس من مارس الجارى ، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.





شارك في الدورة خمسة عشر متدربا من ثمان دول إفريقية هي (الجزائر، السودان، تشاد، سيراليون، غينيا كوناكري، جيبوتى، موريتانيا، نيجيريا).





حضر حفل الختام د. عصام فرج الامين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والسادة السفراء : سفير موريتانيا ،سفير سيراليون، سفير غينيا كونكرى، السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التدريب والوافدين.