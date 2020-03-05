AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمشاركة 15 متدربا.. رئيس الأعلى للإعلام يشهد ختام الدورة الـ21 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية

الخميس 05/مارس/2020 - 01:40 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
شهد اليوم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد  رئيس المجلس الأعلى للإعلام،حفل ختام الدورة التدريبية الأساسية الحادية والعشرون للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية والتى نظمها الأعلى لتنظيم الإعلام من التاسع من فبراير الماضى وحتى الخامس من مارس الجارى ، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.

شارك في الدورة خمسة عشر متدربا من ثمان دول إفريقية هي (الجزائر، السودان، تشاد، سيراليون، غينيا كوناكري، جيبوتى، موريتانيا، نيجيريا).

حضر حفل الختام د. عصام فرج الامين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والسادة السفراء : سفير موريتانيا ،سفير سيراليون، سفير غينيا كونكرى، السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التدريب والوافدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 دول مع محمد صلاح .. تفاصيل تصويت حفل أفضل لاعب في إفريقيا

الأعلى للإعلام ينظم زيارة الإذاعيين الأفارقة للعاصمة الإدارية الجديدة

الأعلى للإعلام يحتفل بتخرج دفعة جديدة من الإعلاميين الأفارقة

المجلس الأعلى للإعلام يفتتح الدورة الـ 21 للإذاعيين الأفارقة

تفاصيل محاضرات دورة الإذاعيين الأفارقة فى الأعلى للإعلام

الإذاعيون الأفارقة يزورون منطقة الأهرامات

ترشيحاتنا

نصف نهائي دوري السلة.. الأهلي يواجه الجزيرة.. الزمالك أمام الاتحاد.. الموعد والقنوات الناقلة

100 صورة من افتتاح رئيس الوزراء أعمال تطوير هرم زوسر

سد النهضة محور مباحثات وزير الخارجية مع السفراء الأفارقة بالقاهرة اليوم

الصحة الكويتية: لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية المصرية

الكورنتينة.. أقدم حجر صحى في مصر .. تعرف عليها

الدولار يهوي وتوقعات بمزيد من الانخفاض.. تفاصيل‎

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور فنان واحد.. جنازة والد أحمد عزمي | شاهد

بملابس جريئة.. ريم مصطفى تثير غضب الجمهور بهذه الإطلالة

100 صورة من افتتاح رئيس الوزراء أعمال تطوير هرم زوسر