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رياضة

الجنايني: معرفش غير النجاح.. وبذلنا جهدا كبيرا لتطبيق تقنية الفيديو في المباريات

الخميس 05/مارس/2020 - 03:25 م
الجنايني
الجنايني
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يسري غازي
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، أنه تولى مهمته يوم ٢٤ أغسطس الماضى ووعدت بتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة اليوم، بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد، وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى، للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.
 
وأضاف الجنايني: "أنا معرفش غير النجاح ومعرفش كلمة الفشل فى مهمتى ولا يزيدنى سوى إصرار وتحدى ومش هعمل غير الصح".

وتابع: "منذ أول يوم تحملنا فيه المسئولية فى الجبلاية واللجنة الخماسية تبذل جهدا كبيرا فى ملف تقنية الفيديو، موضحا أنه سوف يطبق القانون بحذافيره فى المسابقات المحلية".

واستعرض الجنايني الخطوات التى اتخذها الاتحاد المصرى فى هذا الشأن، واستعرض جهود اللجنة فى تحمل التكاليف الخاصة بتقنية الفيديو، مشيرا إلى أن اليوم مباراة إنبى وطلائع الجيش ستقام بتقنية الفيديو.

ولفت إلى أنه بداية الإجراءات يوم ١٢ أكتوبر الماضى الخاصة بتشكيل اللجان وطلب عرض أسعار لتقنية الفيديو من ١٣ شركة معتمدين فى الفيفا والـ ifapee وتقدموا بعروض وفقا لكراسة الشروط.

وأضاف الجنايني: "يوم ٥ ديسمبر الماضى تم التوصية باختيار الشركة القادمة حاليا على تطبيق تقنية الفيديو من بداية الدور الثاني".
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