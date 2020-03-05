تخريج 33 دارسا إفريقيا فى الدورة الـ 7 لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية

عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الدورة رقم ٧ لعدد ٣٣ دارس افريقي من عشر دول إفريقية ( تنزانيا / الكونجو برازافيل / النيجر / جنوب السودان/أوغندا / بوروندي/ كينيا/ إثيوبيا / موريشيوس/ زامبيا ) في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منة والحوكمة، وذلك خلال الفترة من ١ الي ٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عب الفتاح السيسي، بمنح الكوادر الإفريقية العاملة في مجال مكافحة الفساد والوقاية عدد ٢٥٠ منحة دراسية تعقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئةالرقابة الإدارية.

















حيث تم عرض أحدث أساليب جمع المعلومات والتحريات وتنمية المهارات القيادية والقدرات الإدارية للعاملين في هذا المجال ، كما تم عرض التجربة المصرية في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و سبل تنفيذها.





وبتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠ تم تخريج الدارسين وتسليمهم الشهادات الخاصة بالدورة وجاري إستكمال منحة السيد رئيس الجمهورية لتدريب الكوادر الإفريقية العاملة في مجال مكافحة الفساد خلال شهر ابريل القادم بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.