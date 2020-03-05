بزيارة عدة مستشفيات.. قومي حقوق الإنسان يختتم أعماله في بورسعيد

اختتمت بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان عملها بمحافظة بورسعيد، وفقًا للخطة التنفيذية التي شملت عدة أنشطة منها زيارات المستشفيات الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهي "مستشفى النصر التخصصي للأطفال، مستشفى الرمد، مستشفى التضامن، مستشفى الحياة ببورفؤاد، مستشفى بورسعيد العام، مستشفى المبرة، مستشفى النسا والولادة، مستشفى الزهور، والوحدة الصحية بمركز المناخ الأول"، والتقت البعثة مديري المستشفيات وناقشت اللقاءات إمكانية تطوير ورفع وتعزيز كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية الخاضعة للمنظومة لصالح المواطن، وكذلك تسهيل عمل القائمين على خدمة المواطنين من الهيئة الطبية.





وأكد مديرو المستشفيات على أن المستشفيات مجهزة في حالة ظهور أي حالة اشتباه بفيروس كورونا من خلال فرق طبية مدربة على كيفية التعامل مع المشتبه بإصابتهم بالفيروس وكذلك كيفية مكافحة العدوى والتعامل الصحيح للوقاية، إلى جانب وجود غرف عزل مجهزة ومزودة بالمستلزمات الطبية اللازمة، ووجود حملات توعية للمواطنين داخل المستشفيات على كيفية الوقاية من الفيروس والإجراءات المتبعة في حالة وجود أعراض له.





وعلى صعيد آخر قامت البعثة بدورات تدريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث شارك في التدريب أربعة وثلاثون متدربًا، ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث شارك في التدريب ٢١ متدربا، وومديرية التربية والتعليم، حيث شارك ٥٣ متدربا، وتم التركيز خلال التدريب على مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان ودور المجلس في التعامل مع الشكاوى وكيفية معالجتها، وكذلك التعريف بالمجلس ودوره وكيفية التواصل والتعاون معه، بما يساهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.



