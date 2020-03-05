كلنا واحد.. قوافل الداخلية الخدمية والإنسانية تجوب المحافظات

قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية وطبية إستهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر إحتياجًا وذلك بالتنسيق بين مديريات أمن "أسوان ، بنى سويف ، الشرقية ، الوادى الجديد" وقطاعات "الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان" لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.





وتم توزيع المساعدات العينية "بطاطين،عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان" على المواطنين،كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.









ويأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم إستخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق .



