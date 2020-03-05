هند صبري الراعي الشرفي للحدث.. السفارة الفرنسية تحتفل باليوم العالمي لحقوق المرأة في مصر

قالت السفارة الفرنسية بالقاهرة انها تعد لإقامة عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، مشيرة إلى أنها فرصة مناسبة كي تعيد التأكيد على كامل التزام باريس بالوقوف بجانب مصر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل وبمكافحة أشكال العنف ضد المرأة وبمشاركة المرأة في كافة مجالات المجتمع.





وأكدت السفارة- فى بيان صحفى اليوم الخميس- أن هذا العام، سيكون لتدعيم حقوق المرأة في قلب رهانات "منتدى جيل المساواة" الذي ستستقبله فرنسا على أرضها في شهر يوليو المقبل، بمبادرة من منظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة مع المكسيك.

وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، أكدت السفارة أن سفير فرنسا في القاهرة، ستيفان روماتيه، سيقوم يوم الأحد القادم بافتتاح أمسية ينظمها المعهد الفرنسي في مصر بمنطقة المنيرة بالقاهرة، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية حول موضوع "المرأة والمعرفة".





وأوضحت السفارة أن الفنانة هند صبري ستكون "الراعي الشرفي" لهذا الحدث الذي سيتم خلاله عقد مائدة مستديرة لتناول موضوع المرأة والمعرفة، وسيتم فى نهاية الامسية تسليم جائزة قدرها 5 آلاف يورو لصالح مشروع مبتكر في مجال المساواة.





وفى اليوم نفسه.. تعقد مائدة مستديرة، بمقر المعهد الفرنسى بمصر الجديدة حول موضوع المرأة والمعرفة.





كما ستشهد الاسكندرية بعد غد السبت العديد من الفعاليات الثقافية كصدى للمبادرة التي قامت بها إحدى طالبات قسم "الثقافة" بجامعة سنجور، مساي لانسيان، التي تعد فيلمًا وثائقيًا حول السيدات العاملات في المجال الحرفي بالتعاون مع جمعية "تدريب مصر".





من جهة أخرى، تم إطلاق مسابقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (https://urlz.fr/bZCO) لصالح الفتيات (من سن 15 إلى 18 سنة) لإرسال خطاب (بالعربية أو بالفرنسية) حول حلمهن في المستقبل. وسيتم قراءة أفضل ثلاث خطابات بواسطة صاحباتهن عند افتتاح المائدة المستديرة ويتم تعليق الخطابات بمكتبة المعهد الفرنسي.



