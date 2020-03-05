AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوطنية للصحافة يتفقد انتخابات الأهرام

الخميس 05/مارس/2020 - 01:57 م
صدى البلد
Advertisements
تفقد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر اللجان الانتخابية بمؤسسة الأهرام، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة والمدير العام عمر سامي، واطمئن على سير الانتخابات، وأثنى المرشحون والناخبون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة وتوفر النزاهة الكاملة والحياد تحت الإشراف القضائي. 

 وقال رئيس الهيئة إن مؤسسة الأهرام العريقة تعيش احتفالية كبيرة في ظل أجواء ديمقراطية وإقبال شديد على المشاركة في الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين يقودون مسيرة العمل في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الفترة القادمة، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للأهرام ومرشحيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور وزير الإعلام.. انعقاد مؤتمر الشأن العام والأمن القومى الثاني بمؤسسة الأهرام غدا

بدء انعقاد مؤتمر الشأن العام والأمن القومى الثاني بمؤسسة الأهرام | صور

العصار: تجديد الخطاب الدينى له أهله وفئته

مجلة ديوان الأهرام تكرم عددا من الشخصيات العامة والقامات الصحفية

مجلة ديوان تكرم حواس والفقى وإحسان والبيسى وفاروق حسنى

ترشيحاتنا

تريند الفن.. فضائح ياسمين عبد العزيز وخالد عليش.. بوس وأحضان شيرين لـ حسام حبيب بعد الحبس

بملابس جريئة.. ريم مصطفى تثير غضب الجمهور بهذه الإطلالة

دهس مواطنا بـ BMW.. الاهلي: لسنا طرفا في أزمة صالح جمعة

تحرك عاجل من البرلمان بشأن عودة المصريين إلى الكويت

محتشمة وأنيقة .. 15 صورة تكشف إطلالات ابنة ماجد المصرى فى عيد ميلادها

بلاش الدقن.. الرجال أكثر عرضة لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور فنان واحد.. جنازة والد أحمد عزمي | شاهد

بملابس جريئة.. ريم مصطفى تثير غضب الجمهور بهذه الإطلالة

100 صورة من افتتاح رئيس الوزراء أعمال تطوير هرم زوسر