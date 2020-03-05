رئيس الوطنية للصحافة يتفقد انتخابات الأهرام





وقال رئيس الهيئة إن مؤسسة الأهرام العريقة تعيش احتفالية كبيرة في ظل أجواء ديمقراطية وإقبال شديد على المشاركة في الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين يقودون مسيرة العمل في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الفترة القادمة، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للأهرام ومرشحيها.

تفقد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر اللجان الانتخابية بمؤسسة الأهرام، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة والمدير العام عمر سامي، واطمئن على سير الانتخابات، وأثنى المرشحون والناخبون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة وتوفر النزاهة الكاملة والحياد تحت الإشراف القضائي.