بسبب شكاوى الأهالي.. ردم وتمهيد 30 حفرة بطرق جمرك الإسكندرية.. صور

قامت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية اليوم، بردم وتمهيد الحفر بشارع الخديوي الرئيسي بمنطقة الجمرك، وسط المدينة، بعد الشكاوى المتكررة من الأهالي وقائدي السيارات.





وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي الجمرك، أن كل من إدارة الطرق وقسم المرافق، قاما اليوم، بردم وتمهيد عدد (30) حفرة باقطار مختلفة بشارع شريف (الخديوى سابقا) من شارع راغب.





وأضاف "كمال"، في تصريح له اليوم، أنه جار المتابعة لحين الانتهاء من إعادة الشئ لأصله لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على سلامة المواطنين.