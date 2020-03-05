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محافظات

بسبب شكاوى الأهالي.. ردم وتمهيد 30 حفرة بطرق جمرك الإسكندرية.. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 02:45 م
ردم وتمهيد 30 حفرة
ردم وتمهيد 30 حفرة بطرق جمرك الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
قامت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية اليوم، بردم وتمهيد الحفر بشارع الخديوي الرئيسي بمنطقة الجمرك، وسط المدينة، بعد الشكاوى المتكررة من الأهالي وقائدي السيارات.

وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي الجمرك، أن كل من إدارة الطرق وقسم المرافق، قاما اليوم، بردم وتمهيد عدد (30) حفرة باقطار مختلفة بشارع شريف (الخديوى سابقا) من شارع راغب.

وأضاف "كمال"، في تصريح له اليوم، أنه جار المتابعة لحين الانتهاء من إعادة الشئ لأصله لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على سلامة المواطنين.

وأشار "كمال"، إلى أن ذلك يأتي بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لإعادة المظهر الجمالى للشارع السكندرى بنطاق الحى.

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بسبب شكاوى الأهالي.. ردم وتمهيد 30 حفرة بطرق جمرك الإسكندرية.. صور
بسبب شكاوى الأهالي.. ردم وتمهيد 30 حفرة بطرق جمرك الإسكندرية.. صور
بسبب شكاوى الأهالي.. ردم وتمهيد 30 حفرة بطرق جمرك الإسكندرية.. صور
بسبب شكاوى الأهالي.. ردم وتمهيد 30 حفرة بطرق جمرك الإسكندرية.. صور
بسبب شكاوى الأهالي.. ردم وتمهيد 30 حفرة بطرق جمرك الإسكندرية.. صور
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