شاهد.. أحمد فلوكس يرافق أول سباح من أصحاب الهمم في رحلة غوص برأس محمد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن تفاصيل مشاركة الفنان أحمد فلوكس، أول سباح من أصحاب الهمم فى رحلة غوص.





ووفقًا للتقرير فإن الفنان أحمد فلوكس شارك محمد كرم صاحب 22 عامًا بطل الأولمبياد الخاصة في الغطس، والذى يعد من أول الشباب المتحدين لمتلازمة داون.





اختار السباح محمد كرم محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ ليرسل عدة رسائل أولها الدعوة لممارسة رياضة الغطس للتمتع بجمال الحياة البحرية وسط الشعاب المرجانية.









كما أرسل محمد كرم رسالة أمان لجميع الجنسيات من مختلف الأعمار لزيارة مدينة السلام وأن أصحاب الهمم قادرون على تحقيق أحلامهم.









وقالت والدة محمد كرم ، إن هدف نجلها من الغطس فى محمية رأس محمد بشرم الشيخ هو التأكيد رسالة بأن مصر آمنة والترويج أيضًا للسياحة المصرية.









يأتي ذلك الحدث في إطار القيادة السياسية بأصحاب الهمم باعتبارهم من أهم الأولويات وحرصأ على رعاية أبناء ودمجهم في البرامج ودعم الأبطال الرياضيين منهم.