حدس ترامب يكذب الصحة العالمية عن كورونا.. صحيفة: نظريته واقعية وهذا الدليل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لديه «حدس» بأن معدل وفيات فيروس كورونا أقل من تقديرات منظمة الصحة العالمية الأخيرة، والتي اعلنتها مؤخرا، خلال الاسبوع الجاري.





وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أصدر الأسبوع الجاري تقديرا بأن الفيروس كوفيد 19 يقتل 3.4 في المائة من جميع المرضى، لكن ترامب اعلن إنه لا يعتقد أن جميع الحالات يتم تتبعها من قبل السلطات الطبية في جميع دول العالم.





وقال الرئيس الأمريكي لمذيع «فوكس نيوز» شون هانيتي في مقابلة اجريت معه مساء أمس الأربعاء «إنهم لا يعرفون عن الحالات السهلة، وأعتقد شخصيًا أن اعداد المصابين أقل من 1 في المائة».





وأضاف ترامب: «أعتقد أن 3.4٪ نسبة خاطئة حقًا، وهذا مجرد حدس لدي»





وتابع الرئيس الأمريكي أن «كثير من الناس حول العالم سيتحسنون بشكل سريع للغاية، حتى أنهم لا يرون الطبيب، ولا يتصلون بالطبيب - أنت لم تسمع أبدًا عن هؤلاء الأشخاص»





واستطرد «لا يمكن أن نضعهم في حجم فئة السكان ككل، المصابين بالفيروس».



