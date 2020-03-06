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محافظات

المرأة الحديدية ..قصة الحاجة نادية بالفيوم تصنع الخبز البلدى لمساندة زوجها وأولادها السبعة..فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

المرأة الريفية  بمحافظة الفيوم
لاتعرف اليأس أو الاستسلام للظروف الاجتماعية أو الاسرية ، بل تقوم بمساندة زوجها
ومساعدته فى الحياة المعيشية .



ومن هذه النماذج المشرفة بقرى محافظة الفيوم الحاجة / نادية السيد بليدى  من مركز طامية
بمحافظة الفيوم .




تقول الحاجة  نادية: إننى ورثت هذه
المهنة من والدتى  ، وكان عمرى وقتها 10
سنوات .


 ونظرا لأن ظروف زوجى فى العمل و
أعول 7 أولاد منهم 6 بنات وولد ، وظروفنا المعيشية  فقمت بشراء خبازة  بلدى 
وأنبوب بوتجاز واشترى الدقيق  ،
وأصنع الخبز البلدى.



وتضييف  نادية: أننى أقوم فى
الأسبوع بخبيز  جوالين والتخمير
للعجين  الذى يستغرق ساعة فقط للاختمار.



ثم اقوم بإحماء الفرن  ، واستخدم
المطرحة فى تلدين الخبز وإدخاله فى الفرن .




وتطالب نادية السيدات والفتيات الخريجات بمحافظة الفيوم وجميع محافظات مصر  أن يتعلموا الخبيز او اى مهنة اخرى ، لتساعدهم
على مشقة الحياة ، وتحقيق دخل مناسب لهم  ،
بدل من الانتظار للوظيفة الميرى.



 

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