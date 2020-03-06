المرأة الحديدية ..قصة الحاجة نادية بالفيوم تصنع الخبز البلدى لمساندة زوجها وأولادها السبعة..فيديو

المرأة الريفية بمحافظة الفيوم
لاتعرف اليأس أو الاستسلام للظروف الاجتماعية أو الاسرية ، بل تقوم بمساندة زوجها
ومساعدته فى الحياة المعيشية .
ومن هذه النماذج المشرفة بقرى محافظة الفيوم الحاجة / نادية السيد بليدى من مركز طامية
بمحافظة الفيوم .
تقول الحاجة نادية: إننى ورثت هذه
المهنة من والدتى ، وكان عمرى وقتها 10
سنوات .
ونظرا لأن ظروف زوجى فى العمل و
أعول 7 أولاد منهم 6 بنات وولد ، وظروفنا المعيشية فقمت بشراء خبازة بلدى
وأنبوب بوتجاز واشترى الدقيق ،
وأصنع الخبز البلدى.
وتضييف نادية: أننى أقوم فى
الأسبوع بخبيز جوالين والتخمير
للعجين الذى يستغرق ساعة فقط للاختمار.
ثم اقوم بإحماء الفرن ، واستخدم
المطرحة فى تلدين الخبز وإدخاله فى الفرن .
وتطالب نادية السيدات والفتيات الخريجات بمحافظة الفيوم وجميع محافظات مصر أن يتعلموا الخبيز او اى مهنة اخرى ، لتساعدهم
على مشقة الحياة ، وتحقيق دخل مناسب لهم ،
بدل من الانتظار للوظيفة الميرى.