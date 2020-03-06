المرأة الحديدية ..قصة الحاجة نادية بالفيوم تصنع الخبز البلدى لمساندة زوجها وأولادها السبعة..فيديو

المرأة الريفية بمحافظة الفيوم

لاتعرف اليأس أو الاستسلام للظروف الاجتماعية أو الاسرية ، بل تقوم بمساندة زوجها

ومساعدته فى الحياة المعيشية .

ومن هذه النماذج المشرفة بقرى محافظة الفيوم الحاجة / نادية السيد بليدى من مركز طامية

بمحافظة الفيوم .





تقول الحاجة نادية: إننى ورثت هذه

المهنة من والدتى ، وكان عمرى وقتها 10

سنوات .

ونظرا لأن ظروف زوجى فى العمل و

أعول 7 أولاد منهم 6 بنات وولد ، وظروفنا المعيشية فقمت بشراء خبازة بلدى

وأنبوب بوتجاز واشترى الدقيق ،

وأصنع الخبز البلدى.

وتضييف نادية: أننى أقوم فى

الأسبوع بخبيز جوالين والتخمير

للعجين الذى يستغرق ساعة فقط للاختمار.

ثم اقوم بإحماء الفرن ، واستخدم

المطرحة فى تلدين الخبز وإدخاله فى الفرن .





وتطالب نادية السيدات والفتيات الخريجات بمحافظة الفيوم وجميع محافظات مصر أن يتعلموا الخبيز او اى مهنة اخرى ، لتساعدهم

على مشقة الحياة ، وتحقيق دخل مناسب لهم ،

بدل من الانتظار للوظيفة الميرى.