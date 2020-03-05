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محافظات

استكمال مشروع رصف محور تنيدة - منفلوط في الوادي الجديد

الخميس 05/مارس/2020 - 02:43 م
ستكمال المرحلة الثانية
ستكمال المرحلة الثانية من مشروع رصف محور "تنيدة - منفلوط"
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تنيدة منفلوط بطول 298 كيلو متر والذي يعتبر من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بنسبة 65%، بتكلفة 585.6 مليون جنيه، حيث جرى التوجيه بزيادة معدلات التنفيذ بالمشروع حتى الانتهاء من التنفيذ.

واوضح  أن المحور يجرى تنفيذه على 3 مراحل جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منها بطول 48 كم، وبتكلفة 189 مليون جنيه ويتبعها المرحلة الثالثة من رصف المحور بطول 200 كم وبتكلفة 2 مليار جنيه.

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وقال رئيس الجهاز في تصريح صحفي: إن المحور يربط مركزي الداخلة وبلاط بمحافظة أسيوط، ضمن محاور التنمية التي تنفذها الدولة، وستنتهي أعمال الرصف للمحور بأكمله في نهاية ديسمبر 2021، حيث تم الانتهاء من رصف 88 كيلو مترا بالكامل من النقطة صفر عند مطار الداخلة طريق شرق العوينات، وحتى الكيلو 58 أسفل النقب ومن الكيلو سبعين حتى الكيلو 100 بعد النقب، وجار استكمال أعمال الحفر والردم بمنطقة النقب.

وأضاف رئيس جهاز التعمير بالمحافظة أنه تم تنفيذ أعمال الحفر والردم وتربة الأساس عند الكيلو مائة ويجرى استكمالها حتى الكيلو 300 باتجاه مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، كما أن التكلفة بلغت حتى الآن 300 مليون جنيه، كما تم تنفيذ برابخ ومخرات لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة بمحور تنيدة – منفلوط بهدف تجميع مياه الأمطار أو السيول وتغيير مسارها بعيدًا عن المسار الأسفلتي للمحور، وذلك بهدف الحفاظ على الطريق من التآكل بسبب تلك الظواهر الطبيعية، كما يجري استكمال تدعيم الطريق بالخدمات ومحطات البنزين وخدمة السيارات والمسافرين.

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