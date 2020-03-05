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محافظات

حق الشعب.. تسليم 26 عقد تمليك أراضى لواضعى اليد الجادين في الإسماعيلية

الخميس 05/مارس/2020 - 02:40 م
تسليم 26 عقد تمليك
تسليم 26 عقد تمليك أراضى لواضعى اليد
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انجي هيبة
.سلم المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة وفى حضور النائب أحمد سعيد شعيب عضو مجلس النواب ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية وكرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بتسليم الدفعة الرابعة عشر من عقود التمليك لعدد من واضعى اليد الجادين الذين قاموا بسداد مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة الـ 25 % من القيمة الاجمالية لثمن الأرض التى فى حوزتهم .

جاء وذلك فى مؤتمر موسع عقده نائب المحافظ، بحضور أعضاء اللجنة المختصة بالثمين والمعاينات والفحص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وتضمنت الدفعة الرابعة عشر تسليم عدد 26 عقدا بواقع عدد 11 عقدا للأراضى الزراعية باجمالى مساحة قدرها 58 فدان و2 قيراط و12 سهم بقيمة مالية اجمالية قدرها نحو 3.4 مليون جنيها تم سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ 25% من قيمة ثمن الأرض. كما تم تسليم عدد 15 عقدا آخر للاراضى المبانى باجمالى مساحة قدرها 2164 مترا مربعا. 

وخلال مراسم تسليم العقود للمنتفعين أكد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة لجميع واضعى اليد الذين تم اخطارهم بانهاء اجراءات الثمين وذلك لسرعة سداد نسبة الـ 25 % المستحقة عليهم للجنة المختصة حتى يتسنى تسليمهم عقود التمليك ومن يتخلف عن الميعاد المحدد سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية معه
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