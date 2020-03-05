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رياضة

عمرو الجنايني: لا وجود لحكام أجانب مع تقنية الفيديو باستثناء مباراة الأهلي والزمالك

الخميس 05/مارس/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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يسري غازي
حسم عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، الجدل حول استقدام حكام أجانب مع تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز.


وقال الجنايني عبر المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا فى اتحاد الكرة: "أنا مجبتش حكام أجانب في عهدي غير للأهلي والزمالك، ولديّ ثقة كاملة في الحكام المصريين".


وأضاف: "مفيش حكام أجانب مع تطبيق تقنية الفيديو في لقاءات الدوري الممتاز خلال الفترة القادمة".


وأشار إلى أن قرار استقدام حكام أجانب في الدوري الممتاز في وجود تقنية الفيديو لن يكون سوى في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
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