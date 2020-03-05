عمرو الجنايني: لا وجود لحكام أجانب مع تقنية الفيديو باستثناء مباراة الأهلي والزمالك

حسم عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، الجدل حول استقدام حكام أجانب مع تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز.









وقال الجنايني عبر المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا فى اتحاد الكرة: "أ نا مجبتش حكام أجانب في عهدي غير للأهلي والزمالك، ولديّ ثقة كاملة في الحكام المصريين".









وأضاف: "مفيش حكام أجانب مع تطبيق تقنية الفيديو في لقاءات الدوري الممتاز خلال الفترة القادمة".







