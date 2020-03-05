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توك شو

باحث: مفاوضات تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي استمرت 15 عاما.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 02:38 م
بهاء محمود الباحث
بهاء محمود الباحث فى مجال العلاقات الدولية
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شيرين عادل
قال بهاء محمود، الباحث في مجال العلاقات الدولية، إن دعوة الرئيس النمساوي لوقف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ورقة غير مهمة على الإطلاق، خاصةً أنه لا توجد أي خطوات فعلية للاتحاد الأوروبي لضم تركيا إلى عضويته. 


وأوضح الباحث في مجال العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد إنجاز حقيقي بشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، والتي استمرت طيلة 15 عامًا كاملة. 


ولفت بهاء محمود إلى أن ألمانيا ترفض زيادة حجم العقوبات على تركيا، نظرًا لما يجمعهما من شراكات متبادلة، خاصة أنه في حالة زيادة حجم العقوبات سيكون له تأثيره القوي على الشركات الألمانية في تركيا. 


وأشار إلى أن ألمانيا تضغط من حين لآخر وتمنع زيادة حجم العقوبات على تركيا خوفا من تأثر اقتصادها والمصالح المشتركة بينهما. 

يذكر أن قوات الأمن التركية، اعتقلت مدير الأخبار بموقع "أودا تي في" Oda tv باريش ترك أوغلو؛ بسبب تقرير له عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركية قُتل في ليبيا. 
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