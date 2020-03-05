باحث: مفاوضات تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي استمرت 15 عاما.. فيديو

قال بهاء محمود، الباحث في مجال العلاقات الدولية، إن دعوة الرئيس النمساوي لوقف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ورقة غير مهمة على الإطلاق، خاصةً أنه لا توجد أي خطوات فعلية للاتحاد الأوروبي لضم تركيا إلى عضويته.









وأوضح الباحث في مجال العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد إنجاز حقيقي بشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، والتي استمرت طيلة 15 عامًا كاملة.









ولفت بهاء محمود إلى أن ألمانيا ترفض زيادة حجم العقوبات على تركيا، نظرًا لما يجمعهما من شراكات متبادلة، خاصة أنه في حالة زيادة حجم العقوبات سيكون له تأثيره القوي على الشركات الألمانية في تركيا.









وأشار إلى أن ألمانيا تضغط من حين لآخر وتمنع زيادة حجم العقوبات على تركيا خوفا من تأثر اقتصادها والمصالح المشتركة بينهما.



