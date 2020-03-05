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تعليم

مجلس جامعة سوهاج يوافق على إدراج برامج جديدة بكليتي الحاسبات والتكنولوجيا والتعليم

الخميس 05/مارس/2020 - 02:38 م
مجلس جامعة سوهاج
مجلس جامعة سوهاج
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خالد رياض
عقد مجلس جامعة سوهاج جلسته الأخيرة رقم 153 ، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، حيث تم مناقشة عدة موضوعات منها الموافقة على إدراج برامج أساسيات التحول الرقمي ضمن الدورات المقررة لترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تم الموافقة على ضم برنامج أنظمة السكك الحديدية "برنامج خاص بمصروفات" بكلية التكنولوجيا والتعليم، بالإضافة إلى إقرار برنامجي الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات. 

كما وافق المجلس على تعيين 3 أعضاء هيئة تدريس بوظيفة أستاذ بكليات الآداب، الزراعة والتكنولوجيا والتعليم، وتعيين 5 مدرسين بوظيفة أستاذ مساعد بكليات التربية، العلوم، الطب والطب البيطري، وأيضًا تعيين 7 مدرسين مساعدين بوظيفة مدرس بكليات الآداب، الطب، الزراعة والصيدلة، كما تمت الموافقة على منح 7 درجات دكتوراة لكليات التربية، الطب والتكنولوجيا والتعليم، إلى جانب منح 30 درجة ماجيستير بكليات التربية، العلوم، الطب والآداب، بالإضافة إلى إعتماد نتيجة 15 طالب بدبلوم مراقبة الأغذية وطب وجراحة الحيوانات الصغيرة بكلية الطب البيطري.
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