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أخبار البلد

العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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محمود مطاوع - محمد الاسكندراني
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به، رافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من سفراء الدول، وأعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقًا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية، وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين، لافتًا إلى أن أعمال التطوير شملت أيضًا وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها، وتوحيد زي العاملين بالموقع، مؤكدًا على أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.

وقدم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحًا مفصلًا على أرض الموقع،  تناول خلاله أعمال مشروع ترميم منطقة سقارة الأثرية، حيث أوضح أن الأعمال التي تم تنفيذها قد تضمنت  أعمال الترميم الخارجي والداخلي لهرم زوسر، بما يشمل الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج.

واشار إلى أنه تم إجراء أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وتمهيد مسارات الزيارة للموقع، من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن وضع نظام حديث للإضاءة، وترميم التابوت الحجري والحجرة الجنائزية والتابوت الجرانيتي، وأعمال الترميم الدقيق للحوائط، ولفت الوزير إلى أن مشروع الترميم بدأ عام ٢٠٠٦ وتوقف عام ٢٠١١، ثم عاد العمل به في نهاية عام ٢٠١٣.

وفي ختام الجولة، دعا الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الحضور من سفراء الدول، وأعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، لالتقاط صورة تذكارية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع خلفية هرم زوسر المدرج العريق.
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
العناني: تطوير منطقة سقارة مع القطاع الخاص طبقا لخطة عمل متكاملة.. صور
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