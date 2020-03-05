متى تكونين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي؟

يشكل سرطان الثدي خطورة بسبب تجاهل الكثير من النساء لأعراضه التحذيرية ويمكن رؤية أغراض سرطان الثدي الحقيقة في مراحله المبكرة ففي كثير من الحالات قد يكون الورم صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن الشعور به
إليك أبرز العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي
- العمر.. يزيد خطر الإصابة بـ سرطان الثدي مع تقدم العمر خاصة لمن هم فوق سن 55.
- وجود أنسجة الثدي الكثيفة.. أنسجة الثدي الكثيفة تجعل تصوير الثدي بالأشعة السينية صعبًا. كما أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
- الحيض المبكر. إذا كانت الدورة الشهرية الأولى قبل سن 12 عامًا ، فأنت تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
- الولادة في سن أكبر. النساء اللاتي لا ينجبن أول طفل لهن حتى بعد سن الخامسة والثلاثين يزيد لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي.
- العلاج بالهرمونات. النساء اللائي تناولن أو يتناولن أدوية الاستروجين والبروجستيرون بعد انقطاع الطمث لتقليل علامات أعراض انقطاع الطمث لديهن مخاطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي.
- بداية انقطاع الطمث. النساء اللاتي لا يبدأن انقطاع الطمث حتى بعد سن 55 هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
- لم تكن حامل. إن النساء اللائي لم يصبحن حاملات أو لم يحملن قط فترة كاملة من الحمل أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
تشمل الاختبارات التي يمكن أن تساعد في تشخيص سرطان الثدي الماموجرام. الطريقة الأكثر شيوعًا ويفضل للنساء من سن 40 وما فوق أن يحصلن على تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا للتحقق من سرطان الثدي