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ثقافة

مسرحية الذهب تواصل عروضها على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

الخميس 05/مارس/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات مهرجان فرق المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافى لليوم الخامس على التوالى على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة السويس المسرحية مسرحية  "الذهب" تأليف يوجين أونيل ترجمة محمد الخطيب، إعداد محمد هلال وإخراج خالد عبد السلام. 

يتناول العرض عثور البطل وربان السفينة على كنز فى إحدى الجزر وبتأثير الطمع والجنون قتل اثنين من طاقمه واللذين إعترفا بأن الكنز مزيف ولا جدوى من حمله على ظهر السفينة، ومن هنا بدأت علامات الجنون والريبة تسيطر على انفعالات الربان الذى توترت علاقته مع زوجته هى الأخرى وتعرف القصة بشكل مفصل خلال حديثه عنها وهو نائم، وأخيرًا يكتشف إبن  الربان أن الكنز مزيف فيصاب الربان بالهذيان والجنون هو الآخر قبل وفاته، ومن هنا يأتي الهدف من القصة وهو  تصوير تأثير الطمع الذى يجلب بالطبع الهلاك لصاحبه.

 العرض من ديكور وملابس إيناس محمد على، تعبير حركي باسم رضا، مخرج منفذ الدسوقي إبراهيم، تأليف أشعار محمد شعبان، موسيقي وألحان  محمد عبد الجليل، ويستمر المهرجان حتي ٨ مارس بمشاركة ٩ فرق مسرحيه تمثل محافظات الإقليم بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج سامى طه والناقد عبد الرازق حسين والمخرج محمد سليم.
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