مؤمن شفيق: 365 مليون جنيه فائضا تاريخيا فى صندوق معاشات المهندسين

قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين أن صندوق المعاشات والاعانات حقق فائض 364649127 جنيها حيث بلغت ايرادته 1723959986 جنيها بنسبة زيادة 32.5% عن عام 2018، فيما بلغت مصروفاته 1359310859 جنيها بنسبة زيادة 21% عن عام 2018.





وفيما يخص ميزانية الصندوق أشار شفيق إلى أن اجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغ 472,7 مليون جنيه فيما بلغ اجمالى الاصول المتداولة 2,21 مليار جنيه، فيما بلغ اجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 788.68 مليون جنيه.





وعن صندوق النقابة أوضح أمين الصندوق أنه حقق خلال عام 2019 فائضا قرابة 31 مليون جنيه، مشيرا إلى أن ايرادته بلغت 95,43 مليون جنيه بنسبة زيادة 27,85% عن عام 2018. فيما بلغت مصروفاته 64,52 مليون جنيه بانخفاض بنسبة حوالى 19% عن عام 2018. موضحا أن اجمالى الاصول غير المتداولة للصندوق بلغت 57,61 مليون جنيه فيما بلغ اجمالى الاصول المتداولة للصندوق 139,92 مليون جنيه، في حين بلغ اجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 185,99 مليون جنيه.





وأوضح شفيق أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائض مقداره 1194127 جنية فى عام 2019 حيث بلغت ايرادته 180,52 مليون جنيه بزيادة 13% عن عام 2018 ، فيما بلغت مصروفاته 179,32 مليون جنية بنسبة زيادة 12% عن عام 2018، مشيرا إلى أن اجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق 894,24 مليون جنية، فيما بلغت الاصول المتداولة 8,865 مليون جنية ، كما بلغ اجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 131,57 مليون جنية.





وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية أشار أمين الصندوق أنه تم انشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الاعاقة النفسية والعضوية ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحا أن المبالغ النقدية لدى البنوك بلغت 1,294 مليون جنيه، وتم صرف اعانات بمبلغ 106270 جنية، فيما بلغ عائد الودائع 103353 ألف جنيه.





وفى استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2020 أوضح المهندس مؤمن شفيق أن أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والاعانات حوالى مليار و599 مليون جنيه ايرادات، فيما من المتوقع ان يحقق مصروفات بحوالى مليار و544 مليون جنيه ليحقق فائضا متوقعا 54مليون جنية و478 ألف جنية.





وفيما يخص الايرادات المتوقعة لصندوق النقابة أشار شفيق أنه من المتوقع تحقيق ايرادات للصندوق بحوالى 98 مليون جنيه ومصروفات متوقعة بحوالى 81 مليون جنيه ليحقق فائضا متوقعا يقترب من 17 مليون جنيه.





وأشار أمين الصندوق أن من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية ايرادات تقدر بحوالى 207 ملايين و 21 ألف جنيه، على أن يحقق مصروفات تقدر بحوالى 205 ملايين و 763 ألف جنيه ليحقق فائضا متوقعا حوالى مليون و257 ألف جنيه.



