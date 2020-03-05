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محافظات

محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تنهي خدمات المواطنين عبر الشباك الواحد

الخميس 05/مارس/2020 - 02:47 م
اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه – محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنه – محافظ البحيرة ، على دور المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات والفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها وتحقيق مبدأ الشفافية.

وتابع المحافظ : " هذا بالإضافة الى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.

جاء ذلك خلال تفقده للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة كوم حماده  ومتابعه الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة الشباك الواحد.

والتقى اللواء هشام آمنة، عدد من المواطنين المتقدمين بالمركز وتابع الاعمال الجارية وتقديم التسهيلات المقدمة فى كافة القطاعات ومنها أعمال التصالح فى مخالفات البناء . 

واشاد المحافظ، بجميع العاملين بالمركز ودورهم فى تقديم أفضل خدمات للمواطنين وتيسير الاجراءات الخاصة بهم ، مؤكدًا على دور المركز التكنولوجي فى دعم متخذي القرار بمعلومات آلية ودقيقة ومكافحة الفساد الإداري وخلق بيئة صحية للاستثمار.
محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تنهي خدمات المواطنين عبر الشباك الواحد
محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تنهي خدمات المواطنين عبر الشباك الواحد
محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تنهي خدمات المواطنين عبر الشباك الواحد
محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تنهي خدمات المواطنين عبر الشباك الواحد
محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تنهي خدمات المواطنين عبر الشباك الواحد
محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تنهي خدمات المواطنين عبر الشباك الواحد
محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تنهي خدمات المواطنين عبر الشباك الواحد
محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تنهي خدمات المواطنين عبر الشباك الواحد
محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تنهي خدمات المواطنين عبر الشباك الواحد
محافظ البحيرة: المراكز التكنولوجية تنهي خدمات المواطنين عبر الشباك الواحد
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