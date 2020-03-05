بعد إعلان صندوق النقد والبنك الدوليين ضخ 62 مليار دولار لمواجهة كورونا.. الدولار يتراجع قرشين أمام الجنيه

تراجع سعر صرف الدولار مجددا اليوم في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية مع تقلص المخاوف من انتشار فيروس كورونا عالميا بعد إعلان البنك وصندوق النقد الدوليين عن برامج تمويل بقيمة 62 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على مواجهة الفيروس الذي ظهر في أكثر من 80 دولة حتى الآن.





وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري تراجعت بمقدار قرش واحد ليصل إلى 58ر15 جنيه للشراء و71ر15 جنيه للبيع، لكن في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية-سايب جرى تداوله بسعر 57ر15 جنيه للشراء و67ر15 جنيه للبيع وهو أقل سعر للدولار بالبنوك.





وأعلن صندوق النقد الدولي أمس عن برامج تمويلية بقيمة 50 مليار دولار لدعم الدول النامية ومحدودة الدخل في خططها لمواجهة فيروس كورونا، وسبق الصندوق إعلان البنك الدولي عن برامج تمويلية بقيمة 12 مليار دولار لمحاربة تفشي الفيروس الذي خلق موجة من الفزع في أسواق المال العالمية.





وانخفض سعر العملة الأمريكية بواقع قرشين في بنكى الأهلى اليوناني وعودة ليتداول بسعر 58ر15 جنيه للشراء و68ر15 جنيه للبيع، وهو نفس سعر تداوله في بنوك الأهلي ومصر والمصرف المتحد، كما تراجع في بنوك كريدي اجريكول والعربي الأفريقي والتجاري الدولي والأهلي ا

لكويتي بمقدار قرش واحد مسجلا 59ر15 جنيه للشراء و69ر15 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار 60ر15 جنيه للشراء و70ر15 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي و61ر15 جنيه للشراء و71ر15 جنيه للبيع في أبوظبي الإسلامي ومصر إيران.



