إخلاء مقر بنك HSBC في لندن بعد إعلان حالة إصابة مؤكدة بكورونا

قرر بنك HSBC اليوم الخميس إخلاء جزء من مقره الرئيسي في المملكة المتحدة بعد أن ثبتت ايجابية اصابة عامل بالفيروس التاجي في أول حالة معروفة في قلب الحي المالي في لندن.





وطُلب من الموظفين الذين اتصلوا بالمحلل أن يعملوا من المنزل؛ لأن قسم الأبحاث بالشركة خضع لعملية تنظيف عميقة عاجلة، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل





ويقع مقر مكتب HSBC في وسط Canary Wharf، وهو مركز مالي رئيسي يستضيف العديد من البنوك الاستثمارية ، بما في ذلك Citi و JPMorgan و Morgan Stanley و Barclays.





وتأثرت العديد من المكاتب الأخرى بالفعل بسبب المخاوف المحيطة بتفشي الفيروس، حيث أغلقت شركة Sony Pictures Entertainment مقرها الرئيسي في لندن؛ بسبب مخاوف من تعرض أحد موظفيها.





كما أغلقت شركة Nike و Deloitte أجزاء من مكاتبهما في لندن لتنظيفات عميقة يوم أمس ، في حين أن عمال شركة أبل في بلفاست تعرضوا للتطهير من قبل عمال يرتدون بدلات خطرة ، فيما أصرت عملاق التكنولوجيا على أنه عملية مخططة.





وأصاب فيروس كورونا حتى الآن 90 شخصًا في المملكة المتحدة، بما في ذلك أربعة من موظفيبن من مصرف NHS على الأقل.





,قال كبير الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس وايت، اليوم الخميس، وفقا لـ ديلي ميل، إنه «من المرجح للغاية أن ينتشر الفيروس الآن داخل المملكة المتحدة بين الأشخاص الذين لم يسافروا».





وأضاف أن المزيد من الحالات ستظهر في المملكة المتحدة ومن غير المرجح أن تكون السلطات قادرة على منع تفشي المرض في مرحلة ما.





لكن البروفيسور وايت قال إنه لا يتوقع أن تكون الحالات أسوأ بين العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ لأن الزعماء سيخبرونهم بعدم العمل من خلال المرض والعودة إلى المنزل للوهلة الأولى من الإصابة.



