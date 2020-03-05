الغضبان للطلاب: المشروعات العملاقة حافز جذب للمستثمر للعمل فى بورسعيد

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعدد من طلاب مدرسة بورسعيد الدولية بحضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة غادة عطية مدير مدرسة بورسعيد الدولية.





واستمع المحافظ لشرح من الطلاب عن مشروع طائر بورسعيد المعلم ويتضمن رسالتة تعليم الصغار من خلال الطلاب الكبار بالمدرسة وتنمية مهارات القراءة والولاء للوطن وغرس روح الانتماء لديهم.





وأشاد المحافظ بأفكار وإبداعات الطلاب، موكدا أن أقصر الطرق للنجاح هي الانتظام في الحضور إلى المدرسة.





وشدد علي أهمية دور المدرسة في اكسابهم السلوك الايجابي والالتزام من خلال قيام الطالب بالذهاب يوميا الي المدرسة وخلق روح التعاون بين الطلاب وبعضهم. وان المحافظة ماضية قدما وباصرار في المواجهة للقضاء على الدروس الخصوصية، وان مواجهة الدروس الخصوصية التي بدأتها المحافظة منذ سنوات كان لها الدور الأبرز فيما تحقق من إيجابيات تمثلت في حصول بور سعيد على المركز الأول على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة والتعليم الثانوي التجاري. خاصة بأن المحافظة قامت بتهيئة الأجواء المناسبة التي تشجع الطلاب على الانتظام بالحضور للمدرسة.





واستعرض محافظ بورسعيد المشروعات التي تجري بالمحافظة من خلال عرض فيلم تسجيلى يتناول محاور التنمية التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة السابقة فى العديد من المجالات وكيفية تأثيرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح اللواء عادل الغضبان ، جهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد والمشروعات العملاقة فى جنوب وشرق المحافظة والتى تعتبر حافزا لأى مستثمر لإقامة مشروعه فى بورسعيد، موكدا لي اهمية توعية طلابنا بما يتم من مشروعات وانجازات.



