اليونان تخطط لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أعلن وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاتشي اليوم /الخميس/ أن اليونان سترحل كافة المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني بعد الأول من مارس الجاري إلى مدينة سيرس الواقعة شمال اليونان، على أن يتم ترحيلهم لبلادهم بعد ذلك.





وقال ميتاتشي - وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - إن "هدفنا هو عودتهم إلى أوطانهم".. مشيرًا إلى أن المهاجرين الذيم دخلوا البلاد قبل 1 يناير 2019 ويعيشون في الجزيرة اليونانية سيتم ترحيلهم إلى أراضيهم خلال الأيام المقبلة.





وكان آلاف المهاجرين قد توجهوا إلى اليونان منذ أن أعلنت أنقرة في 28 فبراير الماضي أنها ستسمح للمهاجرين بعبور حدودها إلى أوروبا على الرغم من الالتزام الذي أبرمته خلال اتفاق 2016 مع الاتحاد الأوروبي بجعلهم في أراضيها.



