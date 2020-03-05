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أخبار العالم

وفاة مسؤول رياضي إيراني بارز بفيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 02:54 م
وفاة مسؤول رياضي
وفاة مسؤول رياضي إيراني بارز بفيروس كورونا
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سمر صالح
أفادت تقارير إخبارية إيرانية، اليوم، الخميس، بوفاة مسؤول رياضي بارز نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وذلك في ظل تفشي الفيروس بعدما انتشر في أقاليم البلاد كافة، بحسب ما أكد الرئيس حسن روحاني.

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية عن العلاقات العامة لاتحاد السباحة الإيراني وفاة جواد كريمي، وهو أحد المدراء الرياضيين البارزين وعضو رئاسة اتحاد السباحة في إيران.

وأكدت الوكالة، أن وفاة كريمي نجمت عن إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

ويأتي ذلك، في ظل تقارير محلية تؤكد إصابة ووفاة عدد لافت من مسؤولي النظام الإيراني في مختلف دوائر الحكم، من بينهم إصابة نائبة رئيس الجمهورية لشؤون الأسرة، معصومة ابتكار، ونائب وزير الصحة، إيرج حريرجي.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا، حيث أكد الرئيس، حسن روحاني في تصريحات أمس الأربعاء، أن الفيروس شمل أقاليم البلاد كافة، في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن آخر إحصاء لمصابين كورونا بلغ أكثر من 3500 حالة في حين وصل عدد المتوفين لـ 107 حالات في ظل تفشي الفيروس في البلاد.

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