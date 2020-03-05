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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يكرم معلم أول صيانة أجهزة ومعدات بالمدرسة الفندقية

الخميس 05/مارس/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن المكتبة المدرسية لها دور رائد فى العملية التعليمية، حيث تعد المركز الفكرى للمدرسة الذى يجب أن يتردد عليه كل فرد فى المدرسة من أجل الاستنارة المعرفية ولها أدوار عديدة فى العملية التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة أن المكتبة المدرسية تعد مرفقا من أهم مرافق المدرسة النموذجية التى تتبع الأساليب والطرق التربوية الحديثة وتطبق المناهج الدراسية بمعناها الواسع، مشيرا إلى أنه ليس باستطاعة المدرسة أن تحقق المفهوم الحديث للمناهج بدون مكتبة معدة إعدادا جيدا ومزودة بقدر كاف من أوعية المعلومات على اختلاف قوالبها.

وقال باهى إن المكتبة المدرسية لها أهمية كبرى فى المدرسة العصرية النموذجية إذ إنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالانشطة المدرسية للطلاب التى تهدف إلى إتاحة الفرصة الكافية لتعليمهم وفق أسس تربوية سليمة فضلا عن نموهم نموا متوازنا من النواحى العقلية والفكرية.

جاء ذلك خلال تفقده مدرسة بورسعيد الثانوية الفنية الفندقية اليوم بصبحة سمية دعية مدير عام إدارة الشئون التتفيذية والعجمى فرح مدير إدارة جنوب التعليمية ونصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وأحمد شطا موجه عام المكتبات على هامش زيارة اللجنة الوزارية لتقييم المكتبة المدرسية النموذجية.

وقد تجول الحضور فى أروقة معرض المكتبة وشاهدوا فقرة تمثيلية من أداء الطلاب أعضاء جماعة المكتبة المدرسية التى لاقت قبول واستحسان الجميع بحضور لجنة التقييم الوزارية والسيد عوف مدير إدارة المدرسة.

وفي سياق آخر  كرم وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم مجدى سليم مؤنس معلم أول صيانة أجهزة ومعدات بمدرسة بورسعيد الثانوية الفنية الفندقية لدوره البارز فى صيانة مدارس كفر الشيخ الفندقية وسيدى غازى الفندقية وبيلا الفندقية بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح باهى أن هذا التكريم يأتى نظير المجهودات التى قام بها مؤنس لأعمال الصيانة وتدريب العاملين بالمدارس الفندقية بمحافظة كفر الشيخ على بعض الماكينات وكيفية الوقاية من الإصابات من ارتفاع حرارة بعض اجهزة كى المفروشات الفندقية وإعداد مقايسات لإصلاح المعدات التالفة وعمل الصيانة اللازمة لها.

وقد قدم وكيل الوزارة شهادة تكريم للمحتفى به بحضور سمية دعية مدير عام ادارة الشئون التنفيذية و العجمى فرح مدير إدارة جنوب التعليمية والسيد عوف مدير إدارة المدرسة متمنيا له دوام التوفيق.
وكيل تعليم بورسعيد يكرم معلم أول صيانة أجهزة ومعدات بالمدرسة الفندقية
وكيل تعليم بورسعيد يكرم معلم أول صيانة أجهزة ومعدات بالمدرسة الفندقية
وكيل تعليم بورسعيد يكرم معلم أول صيانة أجهزة ومعدات بالمدرسة الفندقية
وكيل تعليم بورسعيد يكرم معلم أول صيانة أجهزة ومعدات بالمدرسة الفندقية
وكيل تعليم بورسعيد يكرم معلم أول صيانة أجهزة ومعدات بالمدرسة الفندقية
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