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اقتصاد

التموين: قريبا تسجيل منتجات جديدة كمؤشرات جغرافية للسلع لزيادة القيمة التصديرية

الخميس 05/مارس/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، ان هناك العديد من الدول التى سبقت  فى تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع مثل فرنسا وإيطاليا  والبرتغال، وكذلك فى بعض الدول العربية مثل المغرب وتونس وانه سيتم تسجيل منتجات جديدة أخزى بجانب ما تم الإعلان عنه الْيَوْمَ من تسجيل ٣ منتجات وهما التين والعنب البراني وزيت الزيتون لمحافظة مطروح.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، أن الهدف من تسجيل المنتجات كمنشأ مصرى هو زيادة القيمة التصديرية لها بين سلع ومنتجات الدول الأخرى، وأنه تم البدء الْيَوْمَ فى تسجيل  بعض المنتجات بمحافظة مطروح كمرحلة أولى ثم تسجيل منتجات أخرى فيما بعد الأمر الذى سيعزز القيمة التصديرية لهذه السلع فى حال تداولها فى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال خلال تدشين  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وإبراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح.

وذلك فى ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح  والذي قام بتنفيذه مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا "سيداري " بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الإيطالي بتكلفة تقديرية 300 ألف يورو.
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