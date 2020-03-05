طب الإسكندرية تنظم مؤتمر «جينا أليكس 2020» 19 مارس

تُنظم كلية الطب جامعة الإسكندرية، المؤتمر الرابع والثلاثين لقسم أمراض النساء والتوليد، في الفترة من 19 - 20 مارس 2020، بأحد فنادق الإسكندرية، والذي سيناقش عددًا من الموضوعات وأحدث تقنيات العالم في مجال أمراض النساء والتوليد.





وبحسب بيان، الخميس، يُعد المؤتمر أضخم حدث تدريبي في هذا المجال بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصون في أمراض النساء والتوليد والأساتذة والاستشاريين وشباب الأطباء من مصر، وأطباء من مختلف أنحاء العالم بهدف الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مصر والعالم للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة، وخاصة في حالات العقم وأورام الجهاز التناسلي.









ويقام المؤتمر برئاسة الدكتور طارق قرقور رئيس قسم امراض النساء والتوليد جامعة الإسكندرية، والدكتور ياسر الكسار سكرتير عام المؤتمر.









وسيتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات والجلسات النقاشية وورش العمل المتعلقة بطب النسا والتوليد وكذلك عرض لأحدث وأبرز الأبحاث التي تمت في ذلك المجال.







