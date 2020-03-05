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تعليم

طب الإسكندرية تنظم مؤتمر «جينا أليكس 2020» 19 مارس

الخميس 05/مارس/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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قسم المحافظات
تُنظم كلية الطب جامعة الإسكندرية، المؤتمر الرابع والثلاثين لقسم أمراض النساء والتوليد، في الفترة من 19 - 20 مارس 2020، بأحد فنادق الإسكندرية، والذي سيناقش عددًا من الموضوعات وأحدث تقنيات العالم في مجال أمراض النساء والتوليد. 

وبحسب بيان، الخميس، يُعد المؤتمر أضخم حدث تدريبي في هذا المجال بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصون في أمراض النساء والتوليد والأساتذة والاستشاريين وشباب الأطباء من مصر، وأطباء من مختلف أنحاء العالم بهدف الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مصر والعالم للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة، وخاصة في حالات العقم وأورام الجهاز التناسلي. 


ويقام المؤتمر برئاسة الدكتور طارق قرقور رئيس قسم امراض النساء والتوليد جامعة الإسكندرية، والدكتور ياسر الكسار سكرتير عام المؤتمر. 


وسيتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات والجلسات النقاشية وورش العمل المتعلقة بطب النسا والتوليد وكذلك عرض لأحدث وأبرز الأبحاث التي تمت في ذلك المجال. 


وستعقد على هامش المؤتمر ورش عمل للتعليم المستمر للأطباء عن كل ما هو جديد في مجال أمراض النساء والتوليد تشمل جميع التخصصات الدقيقة في تقديم بعض الندوات، كما سيناقش المؤتمر كل ما هو جديد في علاج حالات نزيف ما قبل الولادة والحمل خارج الرحم، وتشخيص سرطان الرحم المبكر والحمل بعد استئصال الأورام الليفية والعديد من الموضوعات الأخرى. 
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