مستشفى النجيلة جاهزة لاستقبال الحالة الثالثة المصابة بفيروس كورونا

تسود حالة من الترقب للعاملين بالحجر الصحي بمستشفى النجيلة، لاستقبال الحالة الثالثة المصابة بفيروس كورونا، والتي أعلنتها وزارة الصحة والسكان المصرية.





وأكد مصدر مسؤول بمستشفى النجيلة استعداد المستشفى لاستقبال الحالة الثالثة المصابة بفيروس كورونا، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الحالة المصابة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم إجراء التحاليل اللازمة فور وصول الحالة مع المتابعة الدقيقة له.





كانت وزارة الصحة بالتعاون ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم، الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى.





حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية اليوم، الخميس، الموافق 5 مارس 2020، وجار نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.









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