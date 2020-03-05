البيئة تشارك في الملتقى البيئي الرياضي الأول للطلائع بشرم الشيخ لدعم السياحة البيئية

شاركت وزارة البيئة من خلال وحدة الشباب بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية في الملتقى البيئي الرياضي الأول للطلائع، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة اتحاد الغوص والإنقاذ لـ 210 من النشء في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 عاما من أعضاء شعبة جماعة البيئة بمراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة رفع الوعي البيئي لدى الشباب والنشء.





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الملتقى يهدف إلى دعم السياحة البيئية وتنمية الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية، حيث تم تنفيذ عدد من الندوات عن دور النشء في الحفاظ على البيئة وتوعيتهم بكيفية ترشيد استهلاك المياه والغذاء والكهرباء، كما تطرقت الندوات إلى مباردة" اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي والتي أطلقتها وزيرة البيئة برعاية رئيس الجمهورية.





وتضمنت الندوات أيضًا موضوعات حول إعادة تدوير المخلفات كالورق والكرتون والزجاجات البلاستيكية لإنتاج منتجات مفيدة يمكن للمواطن استخدامها في الحياة اليومية من أجل الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.