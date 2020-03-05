رئيس "مستقبل وطن" يفتتح مقر الحزب الجديد بالسويس.. صور

افتتح حزب مستقبل وطن، فى محافظة السويس، المقر الجديد للحزب بالملاحة، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل، والمهندس حسام الخولى أمين عام حزب مستقبل وطن والنائب عماد سعد حمودة ، الأمين العام المساعد للحزب، ومحمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والمستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن والمهندس أحمد صبرى أمين شباب الحزب، والنائب فخري طايل، أمين شئون المجالس المحلية بالحزب.





كما شارك فى حفل الافتتاح، عادل اللمعي، وكامل ميشيل، وعمرو عماد أعضاء الأمانة المركزية بالحزب، والمحاسب أحمد خشانة، أمين الحزب بمحافظة السويس، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وبعض ممثلي الأحزاب السياسية بالمحافظة.





وقام المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب باستقبال السادة الحضور وقص الشريط في وجود 20 طفلة بالزي الأبيض وإزاحة الستار عن لوحة افتتاح المقر ومن ثم التجوال داخل الموقع برفقة الوفود المشاركة في حفل الافتتاح، حيث بدأت فاعليات حفل الافتتاح بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها تلاوة قرآنية تلاها القارئ الشيخ فايز مصطفي الصياد، بالأزهر الشريف.





وتخلل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية التي قامت بها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة السويس، حيث تناولت دور الإرهاب في هدم المجتمع المصري وطرق محاربته والتصدي له.









وقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، تحياته للشعب السويسي مؤكدا على أن انتصاراتنا في معاركنا تعتمد على وحدتنا واحتفاظنا بإصابة والقيم التي تميزنا على مر التاريخ.









ومن جانبه، أوضح المهندس حسام الخولى، أمين عام حزب مستقبل وطن إلى أن أمانة الحزب بالسويس تسابق الزمن من أجل التعاون مع الدولة في القضاء على المشاكل الموجودة في المجتمع، لافتا إلى أن الرئيس السيسي هو خير دليل على تطبيق شعار " معا نسابق الزمن"، حيث شهدت الدولة مجموعة من الخطوات الملموسة التى شعر بها جميع المصريين،عقب اختطاف الوطن من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وتهديد الأمن الأمن القومي، ونجاحه في تخطي هذه الأزمة.









وفى الوقت نفسه، أشار المحاسب أحمد خشانة، أمين عام الحزب بالمحافظة إلى أن افتتاح مقر الحزب الجديد رسالة خاصة لأهالي السويس من قبل قيادة الحزب بأنهم ماضون في طريقهم لخدمة المواطنين في كافة الاتجاهات خاصة على الصعيد السياسي، بالإضافة الى السعي نحو فتح قنوات جديدة للتحاور مع المواطنين لبحث سبل تنمية المحافظة النهوض بها.









وأكد خشانة على أن أمانة الحزب تسعى في كافة الاتجاهات بالتعاون مع المحافظة للتصدي بشكل فعلى للمشاكل الموجودة بالمحافظة، وتقديم خدمة مجتمعية مرموقة تليق بأهالي المحافظة؛ انطلاقا من الدور المجتمعي الواضح للحزب في تلبية كافة إحتياجات المواطنين.









وفى نفس السياق، قال أحمد فضل، أمين لجنة التنظيم بالحزب ان الفترة القادمة ستشهد انطلاقة قوية في مسيرة الحزب بالسويس؛ لتقديم كافة الخدمات الممكنة للمواطنين في كافة ربوع المحافظة، مشيرًا إلى أن مقر حزب مستقبل وطن الجديد بالسويس لا يعد بمثابة مبنى فحسب، وإنما يعد بمثابة "بيت السوايسة الجديد".









وأوضح فضل إلى أن مصر مقبلة على حقبة جديدة في تاريخها الحديث بفضل جهود القيادة السياسية المبذولة على كافة الأصعدة المحلية والدولية، مضيفا إلى أن قيادة حزب مستقبل وطن قامت بالتواصل مع كافة دوائر صنع القرار السياسي في الدولة مؤخرا وهو أمر غير مسبوق في تاريخ العمل السياسي.