وزير الري ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض زهور الربيع بالقناطر

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يرافقه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية معرض الزهور ونباتات الزينة بمناسبة عيد الربيع بالحديقة النموذجية بالقناطر الخيرية.









وأشاد عبدالعاطي بتنظيم المعرض الذى يأتى فى إطار جهود وزارة الرى الهادفة إلى تطوير وتجميل منطقة القناطر الخيرية والتى تتمتع بجمال الطبيعة وانتشار الحدائق والمساحات الخضراء بأشجارها النادرة وزهورها المميزة على مساحة 180 فدانا حول نهر النيل، موضحًا أن معرض زهور الربيع هذا العام يعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم العديد من أنواع الزهور بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة وأن المعرض مفتوح منذ اليوم للمواطنين والهواة والسائحين.









ومن ناحية أخرى، تفقد الوزير خلال زيارته للقناطر الخيرية أعمال التطوير الجاري تنفيذها في عدد من الحدائق والإدارة العامة لرى قناطر الدلتا والورش التابعة لها كما شملت الجولة تفقد عدد من المتاحف المدينة للاطمئنان على أخر الاستعدادات لاستقبال الزائرين فى احتفالات أعياد الربيع.









ووجه الوزير بالاستمرار فى أعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية بالتشغيل الذاتى ورفع مستوى الخدمة بها لزيادة إيرادات الدولة واستغلال المساحة الفضاء بحديقة النخيل ..مؤكدا حرص الوزارة على تطوير وتجميل منطقة القناطر الخيرية لوضعها على خريطة السياحة الداخلية مع الحفاظ على الأصناف المصرية الأصيلة من الورود والزهور والأشجار التى تتميز بها القناطر.









وأكد انتهاء الوزارة من أعمال تطوير حديقة عفلة التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانًا، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة وتوفير العديد من الخدمات والألعاب الترفيهية بهدف خدمة الزائرين.