نادية مكرم عبيد: نجحنا مع وزارة التموين في إطلاق 3 مؤشرات جغرافية للسلع

أكدت الدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى ) اننا نجحنا بالتعاون مع ووزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى ومحافظة مطروح بقيادة اللواء خالد شعيب، وفريق عمل مركز بحوث الصحراء بقيادة الدكتور محمد دراز فى إطلاق ثلاث مؤشرات جغرافية لأول مرة فى مصر وهي تين مطروح وعنب براني وزيت زيتون مطروح تنفيذا لمشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح.









وأضافت الدكتورة نادية مكرم فى الكلمة التى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور عمرو عبد المجيد مدير مشروع المؤشر الجغرافية (بسيدارى " أن المؤشر الجغرافى يعد من أدوات الحماية للمنتجات الطبيعية، وإبراز تميز وخصوصية المنتجات المرتبطة بموقع جغرافى محدد، حيث أنه علاقة تعطى لمنتج له خصائص فى متميزة مستمدة من منشأه الجغرافى أو منتج له سمعة جيدة مرتبطة بالمكان.





جاء ذلك خلال خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وإبراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح وذلك فى ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذي قام بتنفيذه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري " بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الايطالي بتكلفة تقديرية 300 ألف يورو.





كما حضر الحفل كل من الدكتور صفى الدين نائبا عن وزير الزراعة والدكتور عمرو عبد المجيد مدير برنامج الحوكمة البينية بسيدارى وماريو مارجيوتا مدير برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية وفيلتشى لونجو باردى مدير التعاون الايطالي بجمهورية مصر العربية.





وأضاف أن مصر حباها الله بكثير من المنتجات المتميزة، وخاصة محافظة مطروح التى تتميز بالعديد من هذه المنتجات لما لها من مناخ معتدل ومتفرد ومياه أمطار نقية وتربة خصبة تؤدى إلى رفع القيمة الغذائية والجودة لمنتجاتها، وأثمرت شراكة مركز سيدارى مع وزارة التموين على وضع إطار مؤسسى لتسجيل المؤشرات الجغرافية لأول مرة فى جمهورية مصر العربية مما سيؤدى إلى فتح التسجيل.





وأوضح أن مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) برئاسة الدكتورة نادية مكرم عبيد ، بتبنى مشروع متكامل لتدريب المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتأهيل محاصيل التين والعنب والزيتون للحصول على المؤشر الجغرافى، وتم إصدار دليل لهذه الممارسات بعد اختبارها وتطبيقها فى 6 مزارع استرشادية.





وأكد المهندس جلال معوض المدير الميداني للمشروع اننا قمنا طوال عامان ونصف مدة تنفيذ المشروع ببناء القدرات المؤسسية لجمعية مطروح لتنمية الزراعات الصحراوية (مدد) على إدارة المشروعات المالية والإدارية وتوفير المعدات اللازمة لتحسين جودة الإنتاج والمشاركة فى المعارض المحلية والدولية لزيادة الفرص التسويقية، وتم استهداف توعية 300مزارع بمطروح على كيفية تأهيلهم للوصول بمنتجاتهم للحصول على المؤشر الجغرافى لحماية منتجاتهم ومنحهم فرص تصديرية وتسويقية أكبر.