طلب إحاطة بشأن إهمال صيانة أعمدة الكهرباء بشبرا وروض الفرج

تقدم النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن الإهمال بمنظومة الإنارة للطرق الرئيسية والفرعية بمنطقتي شبرا وروض الفرج بمحافظة القاهرة، وعدم إجراء أعمال الصيانة اللازمة بشكل مستمر، مما يترتب عليها حالة من الذعر لدى المواطنين إبان السير ليلا.





وتضمن الطلب أن جهود الدولة المصرية للنهوض بأوضاع منظومة الكهرباء في مصر خلال السنوات الماضية، كانت ولا تزال نموذجا لكل دول العالم فى النهوض بالبنية التحتية بملف الكهرباء والتغلب علي إشكاليات الماضي، حيث كان هذا الملف يؤرق جموع المصريين بمختلف المحافظات ولكن بالإرادة الحقيقة من قبل القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت منظومة الكهرباء فى مصر نموذج حقيقي.





ولفت عضو مجلس النواب إلي أنه رغم هذه الجهود لا تزال بعض التصرفات التى تشوهها من جانب العاملين بالإدارات المحلية، حيث الإهمال من جانبهم لأعمال الصيانة والتطوير لأعمدة الكهرباء بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية خاصة بمنطقة شبرا وروض الفرج بمحافظة القاهرة، حيث شكاوي مستمرة من قبل المواطنين بشأن الانقطاع المستمر لإنارة الأعمدة، وهو ما يسبب حالة الخوف والذعر لديهم ومن ثم يعرقل أداء مصالحهم وعدم قضاء حوائجهم.