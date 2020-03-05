نقيب المهندسين: النقابة تعمل على تحقيق فائض مستمر

صرح المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، أن النقابة تعمل على تحقيق فائض مستمر بعد سنوات عانت فيها من العجز لسنوات طويلة، فيما طورت مستوى الخدمات واتخاذ التدابير اللازمة فى حق المهندسين الملتزمين بقانون مزاولة المهنة.





وقال ضاحي، إنه يعمل بروح الفريق هو وزملائه آملين بالنجاح والتوفيق ويتمنوا أن يصلوا الى هدفهم.





وجاء ذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية للمهندسين التى اقيمت صباح اليوم الخميس، وذلك بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والمهندس محمود مغاورى الأمين العام للنقابة والمهندسان أحمد عثمان ومحمود حجازى وكيلا النقابة والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، وذلك بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة.