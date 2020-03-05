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أخبار العالم

الحوافز والضمانات.. وصفة الإمارات السحرية لتشجيع وجذب الاستثمارات

الخميس 05/مارس/2020 - 03:17 م
الإمارات العربية
الإمارات العربية المتحدة
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أحمد محرم
تحتل دولة الإمارات المرتبة 25 بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على المستوى العالمي وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2019 (باللغة الإنجليزية)، كما جاءت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتعمل على تعزيز هذه المكانة من خلال تنويع دخلها القومي. 


وأقرت الإمارات العربية المتحدة السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% في الشركات العاملة في 122 نشاطًا اقتصاديًا، في خطوة من شانها تحرير وتعزيز البيئة الاستثمارية. 


وتوفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى. 


وتقدم دولة الإمارات العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الأعمال، بينها ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في المناطق الحرة، وملكية كاملة (100%) للاستثمارات في 122 نشاط و13 قطاع داخل الدولة، وعائد يصل إلى 100% من الأرباح، ونظام تأشيرة مرن يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات، ونظام مصرفي قوي في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف، وغياب أي قيود على تحويل العملات الأجنبية وانخفاض التعرفة الجمركية بين 0 و5% بالنسبة لجميع البضائع تقريبًا.


فضلًا عن ذلك، أبرمت الإمارات 78 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات، وشملت شبكة تلك الاتفاقيات معظم شركاء الدولة التجاريين، وتقدم تلك الاتفاقيات ضمانات للمستثمرين بشأن حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية وفقا للقوانين السائدة في الدولة بالإضافة إلى معاملة الدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، تعويض المستثمر تعويضا عادلًا وفوريًا لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفق للقانون ودون تمييز على أن يكون التعويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
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