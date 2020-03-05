استشاري نفسي يحلل تشهير شقيق ياسمين عبدالعزيز بها: "ردح من الدرجة الأولى"

الردح أو التشهير عادة قديمة لدى الأشخاص منذ القدم، وكانت الطريقة التقليدية التنابز بالكلمات البذيئة وتعبيرات الوجه، ومع تقدم العصر تطورت عادة التشهير وانتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت آخر ضحاياها الفنانة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها بسبب الفنان أحمد العوضي ، وذلك عن طريق نشر منشورات مسيئة من شقيقها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".





الدكتور وليد هنداوي، استشاري الصحة النفسية، يشرح لـ"صدى البلد"، أن الخلافات عن طريق فيسبوك أصبحت بديلا عن المواجهة بين الطرفين، وبدأت المشكلات الأسرية تنتشر في العلن، مثلما فعل شقيق ياسمين عبد العزيز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ووصف تلك المنشورات بـ «وصلة ردح».





وعلق هنداوي على الأزمة المتفاقمة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز، بأنها تشهير من الدرجة الأولى، وكان يجب المواجهة بينه وبين شقيقته عن طريق الهاتف ولا داعي للتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





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ونصح الجميع بضرورة ضبط النفس أثناء الخلافات، وعدم نشر الأسرار خارج المنزل والبيئة الأسرية، مؤكدًا أن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي سيزيد من حجم المشكلة واتساع دائرة الخلاف ويزيد من عدد الأعداء.