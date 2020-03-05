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محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات الإنجاز بمشروع تطوير محور عاطف السادات.. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 04:12 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ان محور  شارع الشهيد عاطف السادات  الجارى  العمل في تطويره سيكون علي اعلي مستوي حيث تم مراعاة الجانب الجمالي مع اعمال التطوير  ليكون طريقا حضاريا  امام ابناء المحافظة ضيوفها من المحافظات الاخرى.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد سير العمل في اعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع والتي رافقه خلالها العميد نعمان محمد رئيس حي الشرق والمهندسة ابتسام القشاوي مديرة الطرق ومسئولي الشركة المنفذة لاعمال التطوير.

واشاد محافظ بورسعيد بمعدلات الانجاز القياسيه للاعمال الجاريه بالقطاع الثانى للمحور والممتده من محيط المركز الثقافى الترفيهى وحتى مسجد السلام مشيرا لالتزام ببنود التطوير خاصه الجماليه ، والتعديلات المروريه الخاصه باغلاق بعض تقاطعات المحاور المتعمده مع الكورنيش الجديد لضمان توفير السيوله المروريه .

واضاف ان اعمال استكمال المرحله الاولى للتطوير والتى تغطى القطاع الغربى الممتد من محيط مركز النيل للاعلام واستاد المصرى وحتى مسجد الشاطئ  قد انتهت وجارى تشطيب اعمال الرصف وتجميل الجزيره الوسطى .

وقال المحافظ ان التطوير سيتكامل مع جميع المتنزهات القائمه فى محيطه خاصة متنزه 3 يوليو الجديد وحديقة المنتزة وانتهاء بحديقة السلام المطوره.


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محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات الإنجاز بمشروع تطوير محور عاطف السادات.. صور
محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات الإنجاز بمشروع تطوير محور عاطف السادات.. صور
محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات الإنجاز بمشروع تطوير محور عاطف السادات.. صور
محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات الإنجاز بمشروع تطوير محور عاطف السادات.. صور
محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات الإنجاز بمشروع تطوير محور عاطف السادات.. صور
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