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رياضة

11 ملعبا لتطبيق تقنية الفار.. تعرف عليها

الخميس 05/مارس/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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يسري غازي
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن ١١ ملعبا سوف يتم تطبيق تقنية الفيديو بها فى مباريات الدورى الممتاز في الدور الثاني.

قال عمرو الجنايني عبر المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس في اتحاد الكرة إن  تقنية الفيديو سوف يتم  تطبيقها فى ١١ ملعبا هي:
استاد القاهرة - السلام- بتروسبورت- الدفاع الجوي- المقاولون العرب- جهاز الرياضة العسكري- استاد الكلية الحربية- استاد المكس- استاد الإسماعيلية- استاد السويس- استاد الإسكندرية.

اضاف أن هناك محاولات لتطبيق تقنية الفيديو فى ٥ ملاعب خلال الفترة القادمة وهى:استاد طنطا- استاد الجيش بالسويس- استاد الجونة- استاد أسوان- برج العرب.

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